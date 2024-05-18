大相撲五月場所＞◇六日目◇17日◇東京・両国国技館角界に丸坊主の“新たな怪物”が現れた。三段目最下位格付出・大花竜（立浪）が、序二段筆頭・天惠（高田川）を強烈な押し出しで圧倒。無傷の3連勝を遂げ、ファンも「身体が完成している」「バケモノ」と驚きの声をあげた。【映像】圧力が規格外 “丸坊主”の新・怪物力士近畿大学4年時の昨年、国体成年個人ベスト16に入り、三段目最下位格付出資格を得て五月場所でプロデ