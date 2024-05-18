北朝鮮が行った「戦術弾道ミサイル」の発射実験＝17日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の朝鮮中央通信は18日、金正恩朝鮮労働党総書記が17日に「戦術弾道ミサイル」の発射実験を視察したと伝えた。技術の高度化が目的だとしている。韓国軍は北朝鮮東部の元山付近から日本海に向けて短距離弾道ミサイルとみられる数発を確認しており、これを指すとみられる。金氏は17日、軍需工場に相当する国防工業企業所も視察し「核