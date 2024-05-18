俳優の木村拓哉（５１）が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「Ｂｅｌｉｅｖｅ―君にかける橋―」（毎週木曜午後９時）の平均世帯視聴率が２週連続で一けた台だった。これには同局はもちろん、ＴＢＳも固唾をのんで見守っているという。同ドラマは、大手ゼネコンで橋づくりに情熱を燃やす狩山陸（木村）が、建設現場の崩落事故で?あらぬ罪?をかぶり、刑務所に服役するも再生の道を模索するというストーリー。天海祐希、上川隆也、