17日の参議院本会議で「改正民法」が与野党の賛成多数で可決・成立した。子どもの親権のあり方が77年ぶりに見直され、両親が離婚した後は共同親権も選択できるように。なぜ改正するのか？それでもなお懸念があるのはなぜ？「改正民法」のポイントを解説する。＜社会部 司法担当・白賀エチエンヌ＞■そもそも「親権」とは子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする親の権限や義務のことを指す。共同