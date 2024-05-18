15日に行われたアタランタとのコッパ・イタリアに1-0で勝利し、優勝を決めたユヴェントス。だが、このほどクラブはマッシミリアーノ・アッレグリ監督の解任を発表した。アッレグリ監督は決勝戦の終盤にジャケットやネクタイを脱いで激怒して第4審判と衝突すると退場を宣告されていた。ユーヴェは「今回の解任は、ユヴェントスの価値観やクラブを代表する者が取るべき行動とはそぐわないと判断したことに従ったものである」との声明