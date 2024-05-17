17日、全米プロ選手権の練習場に入るスコッティ・シェフラー＝米ケンタッキー州ルイビル（共同）男子ゴルフのメジャー第2戦、全米プロ選手権（米ケンタッキー州ルイビル）の会場近くで交通死亡事故が起き、事故発生後に現場付近を車で通過した世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）が警察の指示に従わなかったとして17日、一時拘束された。スポーツ専門局ESPN（電子版）が報じた。17日の午前5時ごろに会場付近で