18日午前1時10分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町にある飲食店が入るビルで、男性2人が刃物で切りつけられ、病院に搬送された。いずれも意識はあるという。現場から若い男数人が逃走したとみられ、大阪府警が殺人未遂事件として行方を追っている。南署によると、現場は大阪ミナミの繁華街にある商業ビル。市内に住む男性（21）と、その友人の男性が胸や尻などを刃物で切りつけられたという。被害者の知人という、ビル2階のスナ