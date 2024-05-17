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ひろゆき氏、テレビ離れの元凶を指摘「経営者がバカだから」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ひろゆき氏が17日のABEMAの番組で、テレビ離れが深刻化する現状に言及した
  • 「テレビ局を辞めて外に出た人が大成功してるワケじゃないですか」と指摘
  • 「うまく行かないのって、経営者がバカだからだけだと思う」と語った
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