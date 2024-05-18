５月11日から、平野紫耀（27）、岸優太（28）、神宮寺勇太（26）による３人組グループ『Number_i（ナンバーアイ）』が出演するサントリー『ビアホール』のCMが放送され、注目を集めている。’23年５月に『King ＆ Prince』を脱退して１年、新天地での３人は話題に事欠かない。「今年１月に『GOAT』で配信デビューし、民放の音楽番組に多数出演しています。４月15日には、アメリカで開催された世界最大級の音楽フェスティバル『コー