「キャベツが高すぎる」と、飲食店から“悲鳴”も上がっています。◇17日夜、熱気に満ちていたのは、東京・浅草です。この時期の風物詩「三社祭」が17日から始まりました。日中から気温が下がっても、汗が止まらず、水分補給も欠かせません。ミルクで水分補給するのは、この日が「神輿（みこし）デビュー」の赤ちゃん。祖母「私の孫になるんですけど、一緒に担ごうって。ずっと夢ですよね」母親「親子三代、夢がかないました