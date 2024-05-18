シンガポール西部ジュロンの大型ショッピングモールに入る町屋風の「五穀七福」の店舗＝2024年3月22日（共同）小麦の生産大国ではない日本で製粉した小麦粉の需要が高く、輸出額が最高となっている。経済成長に伴い食文化が多様化するアジアで、食感が合う日本流のパンなどが人気を集めていることが背景にある。（共同通信＝角田隆一）▽行列店「味が濃くなくて、自然な味わいが好き。ほぼ毎日来ます」。シンガポール西部ジ