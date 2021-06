パンデミックの影響で失業した父親を手伝うために、娘はSNSで父の魅力を発信して仕事を募集した。コストコで働きたいと願っていた父親を代弁して投稿すると、なんとコストコCEOの目に留まり、採用に至ったという。父親はSNSの力に驚いているというが、多くのユーザーもこの結果に衝撃を受けたようだ。『TODAY』などが伝えている。

米ミシガン州在住のジェフさん(Jeff)はパンデミックの影響で失業してしまい、新しい仕事を探していた。

そんな父親の姿を見た娘のレベッカ・ミックスさんは、父の仕事探しを手伝おうと考えた。そして先月7日、自身のTwitterアカウントでこのように綴った。

「父はパンデミックの影響で解雇されましたが、今はワクチンを打ったので仕事をしたくてウズウズしています。私は父に履歴書を書くのを手伝うと伝え、どこで働きたいかを聞いてみました。すると父は真剣な表情で『コストコで働きたい』って言ったんです。思わず笑っちゃいましたよ。」

「父は『一日中座っているだけの仕事は嫌だ』と言っており、他にもUPSやFedEx(どちらも大手運送会社)でも働きたいそうです。もしデトロイト首都圏に住んでいて、これらの会社の採用関係の方がいましたら連絡をください。父はとても素敵な人で、嫌々ながらもちゃんと仕事をするので大きな助けになると思います(笑)。」

そのように冗談を交えながら父の人柄を紹介したレベッカさんは、続けて以下のようにツイートした。

「父は私が生まれた時から同じメールアドレスを使っているのです。仕事用のメールアドレスではないので、とても履歴書には書けません。それで新しいメールアドレスを作るのに、からかうつもりで『pleasehiremydad (私の父を雇ってください)@gmail』と提案したら、『いいね! 注目の的になれるよ』と父は喜んでいて、ちょっと呆れてしまいました。」

最近の就活事情をよく知らない様子のジェフさんは楽天家のようで、もし1人で仕事探しをしていたら相当苦労していたに違いない。

そしてレベッカさんは、ジェフさんの画像を添えて「父はとても明るく、ナチョスを作るのが本当に上手な、コストコで働くことを夢見ている男性です。コストコがTwitterアカウントを持っていないことは知っていますが、父を失望させないでください。父は本当に素敵な人なんです」とジェフさんの魅力をアピールした。

スレッドの形式で投稿されたツイートには、それぞれ数千件の「いいね」が寄せられており、多くの人が成り行きに注目していた。そしてレベッカさんのもとにある店舗で働くコストコのマネージャーから、Facebookを介してダイレクトメッセージが届いた。

「当社のCEOがあなたの投稿を目にし、私に連絡が来ました。私はTwitterを使っていないので、Facebookであなたに連絡をしています。ジェフさんはウェブサイトで応募はしましたか? 応募するためには、そこが最初のステップとなります。ご応募お待ちしております。」

まさか本当にコストコの採用担当者から連絡が来るとは思っていなかったようで、レベッカさんは「父はTwitterについて本当に何も知らないような人なんです。直接連絡をもらえたことにとても喜んでいて、気にかけてくれた皆さんに感謝を伝えたいと言っていますよ」と明かしている。

そしてレベッカさんが最初の投稿をしてから約1か月後の今月9日、ジェフさんの名前が書かれたコストコの社員証の画像が投稿された。レベッカさんのツイートから始まったジェフさんの仕事探しは、無事に希望した会社で雇ってもらうことに成功したのだ。

コストコの関係者から直接連絡がきたことには多くのユーザーも驚いたようで、「これは素敵な話だ。おめでとう!」「すごい! なんだか泣きそうだよ」「ジェフさんがコストコに雇ってもらえて、こっちまで嬉しくなっちゃうね」など祝福する声も届いている。

ジェフさんはSNSに疎いようで、レベッカさんは「こんなの本当だったらあり得ない話よ!」と何度もジェフさんに説明したそうだが、「今は楽しく仕事ができているし、そんなの気にしないさ!」とジェフさんは気に留めていないという。

ちなみに今月11日が初出勤だったジェフさんは、ある従業員に「Twitterで話題になっていた人を本当に雇ったのか気になるよね」と話しかけられ、「僕がその本人だよ」と答えたそうだ。

「『Twitterで話題の人』って名札に追加して書いた方がいいかもね」とジェフさんは笑っており、新しい職場での仕事を楽しんでいるようだ。画像は『rebecca mix, proud daughter of a costco employee 2021年5月7日付Twitter「he is but a constantly cheerful man」、2021年6月9日付Twitter「GUYS.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)