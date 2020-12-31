Appleの初売りが1月2〜3日限定で開催！iPhone SE（第2世代）やiPhone 11などが対象で最大1万8千円分のApple Storeギフトカードがもらえる
|Appleからのお年玉。初売りセールが1月2〜3日に実施
Apple Japanは28日、日本全国の直営店「Apple Store」や公式Webストア（公式Webサイト「Apple.com」内および専用アプリ「Apple Store」）、電話窓口（0120-993-993）において2021年1月2日（土）および1月3日（日）の2日間限定で「Appleの初売り」を実施するとお知らせしています。
Appleの初売りではとして対象製品を購入時に最大18,000円分のApple Storeギフトカードがもらえるとのこと。対象製品は「iPhone SE（第2世代）」や「iPhone 11」、「iPhone XR」、「11インチiPad Pro（第2世代）」、「12.9インチiPad Pro（第4世代）」、「iPad mini（第5世代）」、「Apple Watch Series 3」、「AirPods Pro」などとなっています。
1月2日と3日はAppleの初売り。対象製品を買うと、最高18,000円分のApple Storeギフトカードがもらえます。— Apple (@Apple) December 28, 2020
Appleでは毎年初売りを開催しており、来年も同様に実施されることになりました。今年や昨年は最大24,000円分でしたが、楽年は最大18,000円分と若干金額が下がりましたが、普段あまりセールや値下げなどが行なわれないApple製品だけにこの機会に購入するのは十分ありだと思われます。
来年の対象製品ともらえるApple Storeギフトカードの金額は以下の表の通り。なお、Appleの公式Webストアでは全日本空輸（以下、ANA）のショッピングモール「ANAマイレージモール｜ANAマイレージクラブ」を経由して注文すればANAのマイルが200円ごとに1マイル貯まるので若干お得に購入できます。
|カテゴリー
|対象製品
|ギフトカード金額
|iPhone
|iPhone SE（第2世代）
|6,000円
|iPhone 11
|iPhone XR
|Apple Watch
|Apple Watch Series 3
|3,000円
|AirPods
|AirPods Pro
|3,000円
|AirPods with Wireless Charging Case
|AirPods with Charging Case
|iPad
|11インチiPad Pro（第2世代）
|12,000円
|12.9インチiPad Pro（第4世代）
|iPad mini（第5世代）
|6,000円
|Mac
|16インチMacBook Pro
|18,000円
|21.5インチiMac（LEDバックライトディスプレイ搭載）
|12,000円
|Apple TV
|Apple TV 4K
|3,000円
|Apple TV HD
|HomePod
|HomePod
|6,000円
|Beats
|Beats Studio3 Wireless ヘッドフォン
|3,000円
|Beats Solo Pro Wireless ヘッドフォン
|Beats Solo3 Wireless ヘッドフォン
|Powerbeats Pro
|Powerbeats 高性能ワイヤレスイヤフォン
アプリ名：Apple Store
価格：無料
カテゴリー：Shopping
開発者：Apple
バージョン：5.9
互換性：iOS 12.0およびwatchOS 4.0以降が必要です。iPhone、iPad、およびiPod touchに対応。
iTunes Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id375380948?mt=8
記事執筆：memn0ck■関連リンク
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