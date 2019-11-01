³ÚÅ·¤ËÅÜ¤êÇúÈ¯Ž¤Ž¢Á÷ÎÁ²þ³×Ž£¤Ë½ÐÅ¹¼Ô¤¬È¿´ú
¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¶¦Í²ñ¡Ê2018Ç¯7·î¡Ë¡£ÆÈ¼«ÊªÎ®ÌÖ¤ò³È½¼¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¹½ÁÛ¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ë³ÚÅ·¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡Ê»£±Æ¡§Âçß·À¿¡Ë
¡Ö¤â¤Ï¤ä¾¦Çä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Íø±×¤ò°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÅÜ¤ê¤È¸ÍÏÇ¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö³ÚÅ·¼«¿È¤ÎÄ¾ÈÎÉôÌç¤äÂç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É½ÐÅ¹¼Ô¤Ð¤«¤êÍ¥¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤¿¤ÁÃæ¾®½ÐÅ¹¼Ô¤Î¤³¤È¤ò¥Ü¥¦¥Õ¥éÄøÅÙ¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤³¤ì°Ê¾åÌÛ¤Ã¤Æ¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¡ÊEC¡Ë¥â¡¼¥ë¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¡×¡£¤³¤³¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë°ìÉô¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¡¢¥â¡¼¥ë¤Î±¿±Ä¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·¤ËÂÐ¤·È¿´ú¤òËÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅÙ½Å¤Ê¤ë°ìÊýÅª¤Êµ¬ÌóÊÑ¹¹¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö³ÚÅ·¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤È¾Î¤¹¤ë½ÐÅ¹¼ÔÁÈ¹ç¤ò10·î½é½Ü¤ËÀßÎ©¡£¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤âÎ©¤Æ¡¢»Üºö¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ä¡¢³ÚÅ·½ÐÅ¹¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë»öÎã¼ý½¸¡¢¤½¤ì¤é¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÁÈ¹ç´ØÏ¢¤ÎÏ¢ÍíÌÖ¤Ë¤Ï10·îËö¸½ºß¡¢200¶á¤¤½ÐÅ¹¼Ô¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
½ÐÅ¹¼Ô¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤¬¤È¤¯¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¤¬º£Ç¯1·î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡Ö¥ï¥ó¥¿¥ê¥Õ¡×¹½ÁÛ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤¬³ÚÅ·»Ô¾ìÆâ¤Î¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢°ìÄê³Û°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÎ§¤Ç¡ÖÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡×¤È¤¹¤ë¤â¤Î¡£¡Ö³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ø¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉÔËþ¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬Á÷ÎÁÂÎ·Ï¤Î¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¡×¡Ê³ÚÅ·¤Î»°ÌÚÃ«¹À»Ë²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¸¡Æ¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£8·î¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ÷ÎÁÌµÎÁ¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¹ØÆþ¶â³Û¤ò3980±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢³ÚÅ·¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á÷ÎÁ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½ÐÅ¹¼ÔÉéÃ´
¤½¤â¤½¤â¿Í¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Á÷ÎÁ¤Ï¡ÖÌµÎÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌµÎÁ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò½ÐÅ¹¼Ô¤¬Éé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ½ÐÅ¹¼ÔÉéÃ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¥é¥¤¥ó¤Ï½ÐÅ¹¼Ô¤´¤È¤Ë¼«Í³¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¼«¼Ò¤ÎÍø±×¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬º£²ó¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¥é¥¤¥ó¤ò3980±ß¤ËÅý°ì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ½ÐÅ¹¼ÔÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡ÖÍøÉý¤ÎÇö¤¤¾¦ÉÊ¤Ï¸·¤·¤¤¡£ÉÊÌÜ¤ò¹Ê¤ë¤«¡¢ÂàÅ¹¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¤ò°·¤¦½ÐÅ¹¼Ô¡Ë¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Á÷ÎÁÊ¬¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ì¤Ð¡¢³ÚÅ·¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÂ¾¥â¡¼¥ë¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£³ÚÅ·»Ô¾ì¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê²È¶ñ¤ò°·¤¦½ÐÅ¹¼Ô¡Ë¡£½ÐÅ¹¼Ô¤«¤é¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á÷ÎÁÂÎ·Ï¤Î¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁ÷ÎÁ¹þ¤ß¤ÎÁíÀÁµá³Û¤Ç¾¦ÉÊ¤òÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐºÑ¤à¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
Áí¹çÊªÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Î»ÔÀî±öÉÍ¤ÎÁÒ¸Ë»ÜÀß¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
³ÚÅ·¤Ï½ÐÅ¹¼Ô¸þ¤±¤Ëºß¸Ë´ÉÍý¡¢½Ð²Ùºî¶È¤Ê¤É¤ò°ì³ç¤ÇÃ´¤¦Áí¹çÊªÎ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö³ÚÅ·¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤ò2012Ç¯¤«¤éÅ¸³«¡£¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¡Ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÁ÷¡Ë¤â´Þ¤á³ÚÅ·¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¹½ÁÛ¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤é¶ÈÌ³¤ò½ÐÅ¹¼Ô¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¹Ô¤¦¤è¤ê¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤¦¾¦ÉÊ¤äÇä¤êÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÅ¹¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ³ÚÅ·¤Î»Üºö¤¬¹¥¾ò·ï¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
³ÚÅ·¤Ï½ÐÅ¹¼Ô¸þ¤±¤ÎÀïÎ¬¶¦Í²ñ¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¦¥¿¥¦¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¿¥ê¥Õ¹½ÁÛ¤Î°Õ¿Þ¤ä¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç½Ð¤µ¤ì¤¿½ÐÅ¹¼Ô¤Î°Õ¸«¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢10·î31Æü¤Ë¤Ï°ìÉôÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¡£ÇÛÁ÷Àè¤¬²Æì¤äÎ¥Åç¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¥é¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¹ØÆþ¶â³Û¤ò9800±ß¤È¤¹¤ë»Ý¤ò½ÐÅ¹¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿Îã³°¤òÀß¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢Á÷ÎÁÌµÎÁ¥é¥¤¥óÅý°ì¤Ø¤Îµ¬Ìó²þÄê¤Ï2020Ç¯3·îÃæ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
³ÚÅ·½ÐÅ¹¼Ô¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÁÈ¹ç¡Ö³ÚÅ·¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È
³ÚÅ·¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤òÌ³¤á¤ëÁá°ðÅÄ¥ê¡¼¥¬¥ë¥³¥â¥ó¥ºË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀî¾å»ñ¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¤ÎÁ÷ÎÁÌµÎÁ¥é¥¤¥óÅý°ì»Üºö¤¬¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤¬¶Ø»ß¤¹¤ëÍ¥±ÛÅªÃÏ°Ì¤ÎÍôÍÑ¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö³ÚÅ·¤¬¤¹¤Ù¤ÆÁ÷ÎÁ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤éÊÌ¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÊýÅª¤«¤ÄÅ¹ÊÞÂ¦¤ËÉÔÍø±×¤Êµ¬Ìó²þÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ°¼Á¡×¡ÊÀî¾å»á¡Ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÚÅ·¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë³Æ»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Üºö¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¡¢Ë¡Îá½å¼é¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¹Êó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´¿·Þ¤¹¤Ù¤»Üºö¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡ÖÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡×¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö³ÚÅ·¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÎÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤ÏEC»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£ Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ï¤¢¤ë¡×¡£¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤«¤éEC¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢EC»ö¶È¼Ô¤Î±¿±Ä¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¶¦Í¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍEC¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÂôÅÄÅÐ»Ö»ÒÍý»ö¤Ï¤½¤¦·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£
¡ÖÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡áÁ÷ÎÁÌµÎÁ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤ï¤Ê¤¤ ¡¢¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¡ØÁ÷ÎÁ¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦Çä¤¬À®¤êÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£²Á³Ê¶¥Áè¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¹çÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢Á÷ÎÁÉéÃ´¤ÇÈèÊÀ¤·¡¢ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®ÎíºÙ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬EC»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²ÌÅª¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤¬ ¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´í×ü¤¬¤¢¤ë¡×¡ÊÂôÅÄ»á¡Ë¡£
²áÇ®¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼´Ö¤Î¶¥Áè
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï³ÚÅ·1¼Ò¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£EC¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼´Ö¤Î¶¥Áè¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ù11·î9Æü¹æ¡Ê5ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¾ÜÊó¡Ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÀªÎÏ¤òÁý¤¹¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢Z¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Êµì¥ä¥Õ¡¼¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¤ÎZOZO¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÔ²óºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¡£
¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÈÁÐàú¤òÀ®¤¹³ÚÅ·¤â¡¢Á°½Ò¤Î¡Ö¥ï¥ó¥¿¥ê¥Õ¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¹½ÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¥â¡¼¥ë¤ËÍøÍÑ¼Ô¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¤¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡¢³ÚÅ·¡¦¥³¥Þ¡¼¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹»ö¶È¤Î¾®¿¹µª¾¼¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÎÆü¾ï¸¯¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿·Á¤Ë¿Ê²½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î³ÚÅ·»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶¥Áè¤ò·Ð¤Æ¡¢EC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¿ô¼Ò¤ÎµðÂç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¶¥¹ç¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤ËÂÐ¤·Í¥±ÛÅªÃÏ°Ì¤ÎÍôÍÑ¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤Î¶¯¹Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï10·î31Æü¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¼è°ú´·¹ÔÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥ë¡¦¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¼Ô´Ö¼è°ú¡Ë¡×¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¡ÖÉÔÍø¤Ê¾ò·ï¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ±Ä´ºº¤Ï¸ø¼è¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬ºòÇ¯Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤È¤¯¤ËÌäÂêÅÀ¤Î»ØÅ¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥â¡¼¥ë¤È¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä»ö¶È¼Ô¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤Ê¤É¤ËÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÃ¤Ë¡ÊEC¥â¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¡Ë±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤¬¡¢¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¬Ìó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¢ÍøÍÑ»ö¶È¼Ô¤Î¼è°ú¥Ç¡¼¥¿¤ò¼«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÈÎÇä¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢£¸¡º÷¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼«¸ÊËô¤Ï¼«¸Ê¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤òÍ¥¶ø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÌäÂê¤â´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÚÅ·¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ç¤â¡¢Á°½Ò¤ÎÁ÷ÎÁÌµÎÁ¥é¥¤¥óÆ³Æþ»Üºö¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÚÅ·¤¬Å¹ÊÞ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤¹¤ë·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö³ÚÅ·¥Ú¥¤¡×¤ÎÆ³Æþ¶¯À©¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤¬µ¬Ìó°ãÈ¿¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¤ÎÈ³¶âÀ©ÅÙ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¬Ìó²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÊýÅª¤ÇÉÔÅö¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼è¤Î»ØÅ¦¤¹¤ë¡¤ÎÆâÍÆ¤È¤âÉä¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿È¯¤ÎÀ¼¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¼«¼ÒEC¤ò¶¯²½¤¹¤ë½ÐÅ¹¼Ô¤â
½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«¼ÒEC¤ò¶¯²½¤¹¤ëÀïÎ¬¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢EC¥â¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³ÚÅ·¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î½¸µÒÎÏ¤Ï¤Ê¤ª¤âÀäÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÚÅ·¥æ¥Ë¥ª¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¡Ö¤ä¤á¤ë¤Ë¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ÐÅ¹¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¤Ø¤Î»²Æþ¤Ç¤â¡¢´ðÃÏ¶ÉÀßÃÖ¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¡×¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë³ÚÅ·¡Ê»£±Æ¡§É÷´Ö¿Î°ìÏº¡Ë
¡Ö³ÚÅ·¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤É¤ó¤É¤óÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢EC¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Î³ÚÅ·¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï»¿Æ±¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¬Ìó¤ò¤³¤í¤³¤íÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡ÉÂç¿Í¤Î²ñ¼Ò¡É¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡£ÁÈ¹ç³èÆ°¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤¹¡£
1997Ç¯¡¢»°ÌÚÃ«»áÎ¨¤¤¤ë6¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Ç³«¶È¤µ¤ì¤¿³ÚÅ·»Ô¾ì¡£¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÄÌ¤ê¤È²½¤¹ÃÏÊý¤Î¾¦Å¹³¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢EC¤ÇÆüËÜ¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£»°ÌÚÃ«»á¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Î¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢²Ý¶âÂÎ·Ï¤Î°ìÊýÅª¤ÊÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Ç¡¢³ÚÅ·¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÐÅ¹¼Ô¤ÎÉÔËþ¤ÏÄ¹Ç¯¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼´Ö¤Î¶¥Áè¤¬°ìÃÊ¤È·ã²½¤·¡¢½ÐÅ¹¼Ô¤Ø¤Î¤·¤ï´ó¤»¤Ï¤¤¤è¤¤¤è³ÈÂç¡£¡Ö²æËý¤Î¸Â³¦¡×¤È´¶¤¸¤ë½ÐÅ¹¼Ô¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
·ÈÂÓÅÅÏÃ»ö¶È¤Ê¤É¤Ë¤âÄ©Àï¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢´ð´´»ö¶È¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î°ÂÄê¤È¿®Íê³ÍÆÀ¤Ï¤è¤ê½ÅÍ×À¤òÁý¤¹¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤Ì½ÐÅ¹¼Ô¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µµÎö¤ò½¤Éü¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£