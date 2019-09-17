¡Ö¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁÇ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÆüËÜ¤Ç³«²Ö¤·¤¿Åê¼ê¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ÆÃ½¸
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃ½¸¤Ë¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥¯¥ë¡¼¥ó¡¢¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì
¡¡1995Ç¯¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿ÌîÌÐ±ÑÍº¤Ï¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤éÆüËÜ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥É¥ê¡¼¥à¡É¤òÄÏ¤ó¤ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤òÊÆÌîµå¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥¹¡×¤¬ÆÃ½¸¡£Åê¼ê¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¯¥ë¡¼¥ó¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Î3¿Í¤À¡£
¡¡¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ40°Ì¡Ë¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡£ÍË¾³ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢2011Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ2013Ç¯¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»2Ç¯¤Ç7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢4ÀèÈ¯¤Ç0¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.32¤È¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁÇ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2015Ç¯¤ËÊìÊý¤ÎÁÄÊì¤ÎÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È±¿Ì¿¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ë14¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.85¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¡£Íâ2016Ç¯¤Ë¤Ï15¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.13¤ÇÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤â14Æü¸½ºß¤Ç11¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.44¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ë¡¼¥ó¤Ï¡ÖNPB¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¡¢¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤Î³èÌö¡×
¡¡²£ÉÍ¡¢µð¿Í¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¯¥ë¡¼¥ó¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ËÇË¤é¤ì¤ë¤Þ¤ÇNPBºÇÂ®µÏ¿¤Î162¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹äÂ®µå¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¯¥ë¡¼¥ó¤Î¥·¥Ó¤ì¤ë¹äÏÓ¤ÈÀ©µåÎÏ¤ÎË³¤·¤µ¤Ï¡¢NPB¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»4Ç¯¤Ç26²ó2/3¤òÅê¤²¡¢26»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿À©µå¤Î°¤µ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤º¡£¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ6Ç¯´Ö¤Ç177¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î1¿Í¤Ï2015¡Á17Ç¯¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤À¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï54¥»¡¼¥Ö¤Ç¡¢´äÀ¥¡¢Æ£Àî¤Î46¥»¡¼¥Ö¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£MVP¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡¢³°¹ñ¿Í½é¤ÎÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£MLB»þÂå¤Î4Ç¯´Ö¤Ç¤Ï92»î¹ç¤Ç¡¢119²ó1/3¡¢5¾¡4ÇÔ¡¢8¥Û¡¼¥ë¥É¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÀ®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÂç¤¤¯ÈôÌö¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥µ¥Õ¥¡¥Æ¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë±¦¸Ô´ØÀá¤ò¼ê½Ñ¤·¤Æ°Ê¹ßÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µ»ö¤Ç¤Ï¡Öµå³¦¡ÊNPB¡Ë¤Î¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÍÞ¤¨¤Î1¿Í¡×¡ÖÈà¤Ï¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë