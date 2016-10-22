クリス・ジョンソン

アメリカ合衆国・カリフォルニア州ウェストコビーナ出身のプロ野球選手（投手）。1984年10月14日生まれ。左投左打。広島東洋カープ所属。2016年には沢村賞を獲得した。

2020年11月12日

2019年9月17日

2019年7月31日

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