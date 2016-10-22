クリス・ジョンソン
アメリカ合衆国・カリフォルニア州ウェストコビーナ出身のプロ野球選手（投手）。1984年10月14日生まれ。左投左打。広島東洋カープ所属。2016年には沢村賞を獲得した。
2020年11月12日
2019年9月17日
2019年7月31日
2017年12月28日
2017年4月20日
2017年3月31日
2016年11月5日
2016年10月27日
2016年10月25日
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広島ジョンソンは「ナイスガイ」 ファインプレーをした野手にお礼も
クールな投げっぷりとは裏腹に、チームメイトを優しく気遣う一面もあるそう
週プレNEWS
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沢村賞の選考過程で「該当者なし」の声 最終的には全会一致で選出
ジョンソンが選考基準7項目中4項目しかクリアしていない点などが議論された
スポニチアネックス
2016年10月24日
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広島のジョンソンが沢村賞 女房役に感謝「石原慶幸と2人で取った賞」
ジョンソンは喜ぶとともに「1人の力で達成できたものじゃない」とコメント
デイリースポーツ
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沢村賞に広島のクリス・ジョンソンを初選出 外国人投手は52年ぶり
外国人投手の選出は、1964年の阪神・バッキー以来52年ぶりとなる
スポニチアネックス