ºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î4¤Ä¡ª¤¦¤Á¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤Ç¤Ç¤¤ë´ÊÃ±Ç»¸ü¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó10Ê¬¡ÊÎä¤ä¤¹»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë¶â³ÛÌó280±ß
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤·¡ª´ÊÃ±Ç»¸ü¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¡¦¥ì¥·¥Ô
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤Ï¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤óŽ¡
ºàÎÁ
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡100g
¡¦µíÆý¡¡100ml
¡¦¤¿¤Þ¤´¡¡2¸Ä
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡Âç¤µ¤¸2ÇÕ
¢¨¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢À½²ÛÍÑ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤â¡¢ÈÄ¥Á¥ç¥³¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¥«¥«¥ª¤ÎÇÛ¹ç¤¬Â¿¤á¤Î¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¨´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤ÇÄ´Àá¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡¤¿¤Þ¤´¤ÏÍñ²«¤ÈÍñÇò¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢ÍñÇò¤òÂç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆË¢Î©¤Æ¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢³Ñ¤¬Î©¤Ä¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êË¢Î©¤Æ¤Æ¥á¥ì¥ó¥²¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÂÑÇ®À¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡ÊÈÄ¥Á¥ç¥³¤Ê¤é¹ï¤ó¤Ç¡Ë¡¦µíÆý¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢600w¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬È¾²ÃÇ®¤·¤Æ¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤éÇ®¤¤¤¦¤Á¤Ë¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¤è¤¯º®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
£¡¡³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍñ²«¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢±ð¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤¡¡¡¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤Ë£¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ò²Ã¤¨¡¢Ë¢¤òÄÙ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ã¥¯¥ê¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Æ¥Õ¥¿¡Ê¥é¥Ã¥×¡Ë¤ò¤·¤Æ¡¢ÎäÅà¼¼¤ÇÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæ¡¢´°Á´¤Ë¸Ç¤Þ¤ëÁ°¡ÊÎä¤ä¤·»Ï¤á¤Æ1»þ´ÖÈ¾°Ì·Ð¤Ã¤¿»þ¡Ë¤Ë1ÅÙ¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢³ê¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
´ï¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ë»þ¤Ï¡¢ÎäÅà¼¼¤«¤é5¡Á10Ê¬¤Û¤É¾ï²¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿º¢¤¬À¹¤êÉÕ¤±»þ¤Ç¤¹Ž¡
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤ò¡¢»ÔÈÎ¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¶´¤ó¤Ç¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤Ë¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯Äº¤±¤Þ¤¹¢ö
µíÆý¤òÆ¦Æý¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¤¨¤ë¤ÈÆî¹ñµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥ß¥ë¥¯¤ËÊÑ¤¨¤ÆÈþÍÆ¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ç»¸ü¤Ç¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ã¤È¤È¤í¤±¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡ª
²Æ¤ÎÎäÅà¼¼¤Ë¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥¹¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©