笑って!

あなたは幸せに

なるべき人だから

Mustafaさんのドッキリは、突然、すれ違った人にチョコバーを渡すというもの。そのチョコの上には、こんなメッセージが添えられている。

「Smile, you deserve to be happy(笑って!あなたは幸せになるべき人だから)」。

たったそれだけなのに、受け取った人たちは、皆、一様に素敵な笑顔を見せてくれるのだ。

メッセージはいたってシンプル。だけど、あらゆる人々の心にささりまくっているんだよね。皆の笑っている顔を見ていると、こちらまで笑顔になってくる。言葉の持つ力を改めて感じた瞬間だった。