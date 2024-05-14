人気YouTuber・ジュキヤの全てのYouTubeチャンネルが5月14日までに利用停止された。登録者数250万人を超えるメインチャンネルに加え、ゲーム実況チャンネルやサブチャンネルなども停止となり、それらの“跡地”には〈YouTube の利用規約に違反していたため、このアカウントを停止しました〉や〈このチャンネルは、コミュニティガイドライン違反により削除されました〉と記載されている。【写真】「わいせつ」テロップが掲載され