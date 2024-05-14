スポニチスポニチアネックス

サンド伊達みきおが大絶賛も…テレビに全く呼ばれない芸人の名前

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • サンドウィッチマン伊達みきおが14日までにYouTubeで、伊達と対談した
  • 「やっぱり、つっつん(堤下)はすごいよね」と大絶賛する伊達
  • だが堤下は「入りませんから!ベスト3に入ってたら」とぼやいた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. キムタクが叱責? 撮影現場静まる
  2. 2. 女性の蜂蜜に体液 男性書類送検
  3. 3. 子役が泣く事態…團十郎が謝罪
  4. 4. 自らの無修正動画で1億円弱稼ぐ
  5. 5. 2歳で喫煙者に 男児のその後
  6. 6. ゆたぼん 父からの「圧力」告白
  7. 7. 大谷は賭博「知っていた」米報道
  8. 8. 公益通報の大塚食品社員がうつ病
  9. 9. 溶鋼鍋内に人骨のようなもの発見
  10. 10. 井上真央の動向不明 異例の状況
  1. 11. ATMを子どもに操作 即撤退の理由
  2. 12. 首都高事故で3人死亡 20代男逮捕
  3. 13. 施術中に胸揉まれる…屈辱を告白
  4. 14. 女性客がPayPayで巧妙詐欺 話題
  5. 15. 峯岸の免許証「氏名欄」に注目
  6. 16. 公益通報した和歌山市職員が自殺
  7. 17. いつ放送? ジョンソンに呆れる声
  8. 18. 「LINEの新機能」Xトレンド入り
  9. 19. 田村アナ 生歌披露で放送事故か
  10. 20. ふせんで仕事の進捗表現 4万反響
  1. 1. 女性の蜂蜜に体液 男性書類送検
  2. 2. 自らの無修正動画で1億円弱稼ぐ
  3. 3. 公益通報の大塚食品社員がうつ病
  4. 4. 溶鋼鍋内に人骨のようなもの発見
  5. 5. 首都高事故で3人死亡 20代男逮捕
  6. 6. 公益通報した和歌山市職員が自殺
  7. 7. 子連れと結婚 自分の子でき愕然
  8. 8. 施術中に胸揉まれる…屈辱を告白
  9. 9. 外国人に聞く日本の嫌いなところ
  10. 10. 高3サッカー部員15人が店で飲酒
  1. 11. 放水路で5歳溺死 8800万円を請求
  2. 12. 野菜洗い水「生肉使用推奨」波紋
  3. 13. 女性の飲食物に体液 会社が声明
  4. 14. 71歳の男 マナー注意され暴行か
  5. 15. 日鉄の溶鋼鍋の中に人骨か 大分
  6. 16. 全部ミント 畑に広がる最悪光景
  7. 17. 横転事故 出光興産G社長が死亡
  8. 18. ガードレール赤塗り男は年配者か
  9. 19. パックご飯 割高でも売れるワケ
  10. 20. 専門が突然閉校 返金額は5万円
  1. 1. 「妻は17歳下」男性に意外な変化
  2. 2. 維新・吉村共同代表、「0歳児に選挙権…
  3. 3. YouTuber写真に「危険すぎ」炎上
  4. 4. 機密費の使途「コメント控える」＝林官…
  5. 5. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
  6. 6. 「ひょっこり運転」呆れた言い分
  7. 7. 首相の「日程隠し作戦」を猛批判
  8. 8. 民主党代表、小沢氏が再選
  9. 9. ［深層ＮＥＷＳ］自民離党の塩谷氏「首…
  10. 10. 岸田首相、規正法改正「与党間で協力を…
  1. 11. 「０歳児選挙権」公約に＝維新共同代表
  2. 12. 障害者施設の指定取り消しへ＝不正請求…
  3. 13. 与野党、つばさの党を批判　法改正に慎…
  4. 14. 共産幹部、立民賛成に不快感＝政府提出…
  5. 15. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  6. 16. 中教審部会、基本給上乗せ「１０％以上…
  7. 17. 機密費、鈴木氏発言を批判＝共産幹部「…
  8. 18. 厳罰化、与野党賛否割れる＝選挙妨害巡…
  9. 19. 発言時間３分、１７年から＝水俣病団体…
  10. 20. 同僚遺体遺棄 容疑者に矛盾か
  1. 1. 2歳で喫煙者に 男児のその後
  2. 2. 錯覚ドレス バズった家族の末路
  3. 3. 不明の海外女優 他国で遺体発見
  4. 4. 指切断 パタヤ殺人事件は拷問か
  5. 5. 最も寿命が長い猫の品種が判明
  6. 6. 凄絶な転落人生「ナッツ姫」の今
  7. 7. 「Booking.com」EUが規制対象へ
  8. 8. 47歳韓国女優「若すぎる」と驚き
  9. 9. 米俳優 歩行中に殴打され搬送
  10. 10. 紙幣ばらまきに3000人殺到 台湾
  1. 11. ウ 露の越境攻撃で弱点露呈
  2. 12. 子宮の圧力で顔が形成? 英研究
  3. 13. 中国サファリでトラ20頭変死か
  4. 14. 中国企業が世論工作? 文書で発覚
  5. 15. 3分で1100万円 中国人泥棒の手口
  6. 16. 「オランウータン外交」批判噴出
  7. 17. 配信中に殺害...韓50代YouTuber
  8. 18. 韓国タマネギ男 竹島呼びに怒り
  9. 19. 新ChatGPT 人とほぼ同速度で会話
  10. 20. 戦時の核持ち込み拒否せず 北欧
  1. 1. 「消えたプッチンプリン」背景は
  2. 2. もやし「3倍長持ち」簡単保存法
  3. 3. 退職時 陰陽師代120万請求される
  4. 4. 本当の金持ちが住む場所 話題
  5. 5. スクエニ連結決算 純利益が7割減
  6. 6. 覇気ない演説 プーチン氏に焦り?
  7. 7. シャープ 堺工場の生産停止へ
  8. 8. 新NISAでオルカン購入 円安進む?
  9. 9. カシオ 500人の人員削減を発表
  10. 10. 家に居場所なし…元エリート老後
  1. 11. 楽天 純損失423億円で赤字に
  2. 12. トヨタ役員報酬 総額35億円に
  3. 13. 東京「超短距離の航路」が誕生
  4. 14. スズキの売上高 初の5兆円超えに
  5. 15. ソフトバンクG 2276億円の赤字
  6. 16. トランプ氏勝利 日本に暗い未来?
  7. 17. 後悔しています…日本年金機構から届く…
  8. 18. STAP細胞巡る理研の闇 今も続く?
  9. 19. ゴールデン街 5坪店舗が8000万円
  10. 20. タイタニック見学 事故の真因
  1. 1. 夫の兄とW不倫 2人の行為に衝撃
  2. 2. 自動車税通知が来ない 3つの理由
  3. 3. ノースフェイスが最大46%オフに
  4. 4. Amazonセール最終日 人気商品は?
  5. 5. Appleが「iOS 17.5」の配信開始
  6. 6. iPhone 画面上のQR読み取る方法
  7. 7. スパコン「富岳」2期連続で4位
  8. 8. 「三島ホタルまつり2024」開催、新幹線…
  9. 9. 5/14の注目商品が最大73％オフ
  10. 10. 折り畳みiPhone サムスン協力へ
  1. 11. 今世界で最も売れているスマホは
  2. 12. SAVASのプロテインが最大39%OFF
  3. 13. グンゼのインナーが最大29%オフ
  4. 14. Bluetooth対応 CDプレーヤー紹介
  5. 15. 「Pixel 8a」レビュ&#12540;、「かこっ…
  6. 16. Apple Watchがもっと便利に、「watchOS…
  7. 17. Meta QuestがApple Vision Proっぽい…
  8. 18. ソロキャンプなどに便利。ポケットに入…
  9. 19. 全力たし算、どれから食べる？かつや「…
  10. 20. Apple、最新プラットフォーム「iOS 17.…
  1. 1. 大谷は賭博「知っていた」米報道
  2. 2. 化け物すぎ 今永の防御率に騒然
  3. 3. デコピン態度 大谷と妻前で違い?
  4. 4. 放送事故 雄星に打者がブチギレ
  5. 5. 落合氏 中田翔の起用法に私見
  6. 6. 大谷の投手断念報道 相次ぐ反発
  7. 7. 鈴木誠也の肉体がまた「巨大化」
  8. 8. 半年干された 元日本代表が回想
  9. 9. 大谷の母に「妻とそっくり」の声
  10. 10. 大谷の欠場 ド軍にプラスな訳
  1. 11. G大城卓三 2軍行きの本当の理由
  2. 12. ダル 1893年以降史上初の大記録
  3. 13. 田中将大の「激変姿」にSNS衝撃
  4. 14. 遠藤航の途中交代 地元紙が嘆き
  5. 15. 大谷が同僚へ「睨み」反響続々
  6. 16. 「大谷を守る」ド軍が打った一手
  7. 17. 大谷は打者専念に従う? 大胆見解
  8. 18. 宇野が引退会見 今後はプロ活動
  9. 19. 武豊の4500勝見逃し 騎手が絶句
  10. 20. 藤浪がメジャー昇格→即IL なぜ?
  1. 1. キムタクが叱責? 撮影現場静まる
  2. 2. 子役が泣く事態…團十郎が謝罪
  3. 3. ゆたぼん 父からの「圧力」告白
  4. 4. 井上真央の動向不明 異例の状況
  5. 5. いつ放送? ジョンソンに呆れる声
  6. 6. 峯岸の免許証「氏名欄」に注目
  7. 7. 「LINEの新機能」Xトレンド入り
  8. 8. 田村アナ 生歌披露で放送事故か
  9. 9. 坂上忍の番組 猫保護活動が波紋
  10. 10. 水卜アナ 異例の抜てきで昇進か
  1. 11. 撮影初日に5時間遅刻 俳優の末路
  2. 12. 松本不在で用済み? 浜田に焦りか
  3. 13. ブラマヨ小杉 親は意外な職業
  4. 14. 深キョンみたい? 27歳が人気上昇
  5. 15. 野々村真 娘の改名理由を告白
  6. 16. 弘中アナ「10万円の産後メンテ」
  7. 17. 噛んだセリフそのまま採用 話題
  8. 18. 「虎に翼」で男装の女優が話題
  9. 19. 松村3度目の交際報道 成就なるか
  10. 20. HIKAKIN 1週間で100万人増に裏?
  1. 1. ATMを子どもに操作 即撤退の理由
  2. 2. 完売の予感 UNIQLO狙うべき商品
  3. 3. 彼と性交渉で激痛 まさかの診断
  4. 4. 離婚前 嫌味な義母に最後の一言
  5. 5. 彼女と風呂 衝撃すぎる出来事
  6. 6. オバ見え防止コーデ プロが実演
  7. 7. 父の自覚ゼロ…出産後にブチギレ
  8. 8. 家計管理する夫の隠していた秘密
  9. 9. セットで590円！トレンドな着こなしが…
  10. 10. 義母「悪魔の子だわ…」妊娠し、略奪婚…
  1. 11. 今しかないスタバの爆売れ新作
  2. 12. 上司と不倫 本妻に敗北した瞬間
  3. 13. 姑のいびり まさかの義姉が激怒
  4. 14. 息子彼女と夫が不倫…離婚を決意
  5. 15. 40代 あえてファンデなしが正解?
  6. 16. 美容院では服装に注意 NGマナー
  7. 17. ママになっても可愛い芸能人1位
  8. 18. ルルルンから化粧水マスク登場
  9. 19. 無意識 男性がする大好きアピ
  10. 20. 迷惑客から撮影 女性店員が激怒

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得
x