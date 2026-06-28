3万5000円で“人生終了”。「サクッと稼ごう」Xの甘い誘いで銀行口座を売った38歳会社員の末路
深夜0時を回ったXに、その投稿は紛れ込んでいた。
〈金晩のために。華金、サクッと稼がない?〉
〈金欠の人借りるより稼ごう。簡単な即日、即金、案件 なんでもDM〉
発信者は“マキ”と名乗る女性らしきアカウント。認証、買取、登録、ポイ活ーープロフィールや投稿に並ぶ言葉はどれも軽く、明るく、人懐っこい。
だが、これは小遣い稼ぎの誘いではない。銀行口座の違法売買へ人を釣り上げる“悪魔の集客”なのだ。
「特殊詐欺の被害額は2024年に700億円を超えました。2025年は上半期だけで暫定1万3213件と、過去最悪のペースです。この犯罪収益金をキャッチする先として、犯罪グループは銀行口座を大量に保有しているのですが、入手先はSNSが主。闇バイト経由で検挙された者の53.2%、2114人が、口座を売り渡す犯罪収益移転防止法違反で挙げられています」（全国紙記者）
詐欺グループが奪った金を即座に動かすには、本人に紐づかない“着金先”が要る。だから他人名義の口座が、いまも大量に食い潰されているのだ。
◆「仮想通貨もつけて」――3万5000円で人格を売る男たち
家賃の引き落としを翌週に控えた会社員の中村武さん（仮名・38歳）は、怪しさを感じつつもXの集客アカウントにDMを送ってしまった。
「女性ですか?」と確認され、トークの続きを秘匿性の高いアプリTelegramへ移され、クロージングが始まったという。
「提示されたのは銀行口座の買取相場でした。三井住友銀行は5万、三菱UFJなら10万、コインチェックやビットバンクがあればさらに10万円出すと言われ、揺れました。このときの私は家賃、携帯代、光熱費などを支払える算段がなく、詰みかけていたんです」
中村さんが前向きな返事をすると、本人確認フォームが届いた。そこには実家の住所、職場名、勤務年数、家族や友人ら緊急連絡先、さらに自宅の写真と現在地までを提出せよとの文言があった。
「さすがに怖くなって、渋ったんです。すると、『あなたが変なことをしない限り、こちらも絶対にしない』と言う。口座を渡したら逮捕されるんじゃないか？ と聞いても、それは絶対にないと。それを信じて、使っていないメガバンクの口座を1つ、渡しました」
◆3万5000円で口座凍結、ブラックリスト入り
中村さんは甘言に翻弄されてしまい、判断を誤った。前出の全国紙記者が説明する。
「口座を売れば犯収法違反で、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。金融機関からも規約違反に問われ、口座は凍結・強制解約され、ブラックリストに載ります。他行でも口座は作れなくなる」
自分名義の口座が特殊詐欺に使われれば、ある日突然、捜査の手が伸びる。前科を背負うのは、口座の買い取りを持ち掛けた匿名の相手ではなく中村さんなのだ。
「銀行口座の闇取引の相場は、平均3万5000円ほど。数万円のはした金と引き換えに、社会人としての足場をまるごと手放すことになってしまう」（前出・記者）
魔の手はSNSだけではない。会社員の橋本美香さん（仮名・51歳）が絡めとられた入り口は、「在宅の副業バイト」。事務系の在宅求人にしか見えない、真っ当そうな募集だった。
「暗号資産のUSDTを口座で受け取り、別の宛先へ転送するだけ。時給は1200円でしたが、隙間時間でいいという好条件。経理アシスタントだと思って、手を出してしまいました」
だが、結論から言えば送金の実態はマネーロンダリングだった。犯罪組織が騙し取った金の通り道に、自分の名義を貸していたのだ。
◆1000万円の値がつく「法人口座」
なぜ、これほど銀行口座の需要が絶えないのか。口座売買の事情に明るい金融ブローカーに話を聞くことができた。
〈金晩のために。華金、サクッと稼がない?〉
〈金欠の人借りるより稼ごう。簡単な即日、即金、案件 なんでもDM〉
発信者は“マキ”と名乗る女性らしきアカウント。認証、買取、登録、ポイ活ーープロフィールや投稿に並ぶ言葉はどれも軽く、明るく、人懐っこい。
だが、これは小遣い稼ぎの誘いではない。銀行口座の違法売買へ人を釣り上げる“悪魔の集客”なのだ。
詐欺グループが奪った金を即座に動かすには、本人に紐づかない“着金先”が要る。だから他人名義の口座が、いまも大量に食い潰されているのだ。
◆「仮想通貨もつけて」――3万5000円で人格を売る男たち
家賃の引き落としを翌週に控えた会社員の中村武さん（仮名・38歳）は、怪しさを感じつつもXの集客アカウントにDMを送ってしまった。
「女性ですか?」と確認され、トークの続きを秘匿性の高いアプリTelegramへ移され、クロージングが始まったという。
「提示されたのは銀行口座の買取相場でした。三井住友銀行は5万、三菱UFJなら10万、コインチェックやビットバンクがあればさらに10万円出すと言われ、揺れました。このときの私は家賃、携帯代、光熱費などを支払える算段がなく、詰みかけていたんです」
中村さんが前向きな返事をすると、本人確認フォームが届いた。そこには実家の住所、職場名、勤務年数、家族や友人ら緊急連絡先、さらに自宅の写真と現在地までを提出せよとの文言があった。
「さすがに怖くなって、渋ったんです。すると、『あなたが変なことをしない限り、こちらも絶対にしない』と言う。口座を渡したら逮捕されるんじゃないか？ と聞いても、それは絶対にないと。それを信じて、使っていないメガバンクの口座を1つ、渡しました」
◆3万5000円で口座凍結、ブラックリスト入り
中村さんは甘言に翻弄されてしまい、判断を誤った。前出の全国紙記者が説明する。
「口座を売れば犯収法違反で、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。金融機関からも規約違反に問われ、口座は凍結・強制解約され、ブラックリストに載ります。他行でも口座は作れなくなる」
自分名義の口座が特殊詐欺に使われれば、ある日突然、捜査の手が伸びる。前科を背負うのは、口座の買い取りを持ち掛けた匿名の相手ではなく中村さんなのだ。
「銀行口座の闇取引の相場は、平均3万5000円ほど。数万円のはした金と引き換えに、社会人としての足場をまるごと手放すことになってしまう」（前出・記者）
魔の手はSNSだけではない。会社員の橋本美香さん（仮名・51歳）が絡めとられた入り口は、「在宅の副業バイト」。事務系の在宅求人にしか見えない、真っ当そうな募集だった。
「暗号資産のUSDTを口座で受け取り、別の宛先へ転送するだけ。時給は1200円でしたが、隙間時間でいいという好条件。経理アシスタントだと思って、手を出してしまいました」
だが、結論から言えば送金の実態はマネーロンダリングだった。犯罪組織が騙し取った金の通り道に、自分の名義を貸していたのだ。
◆1000万円の値がつく「法人口座」
なぜ、これほど銀行口座の需要が絶えないのか。口座売買の事情に明るい金融ブローカーに話を聞くことができた。