ストライプから始まるオシャレ物語。主人公・リラが、憧れの店に出かけるコーディネートを楽しむ姿が印象的な漫画が『ストライプシャツでどこに行く？』だ。Xに投稿された本作が、4.6万を超える「いいね」を集めて人気となっている。

【漫画】『ストライプシャツでどこに行く？』を読む

作者・ななみむぎさん（＠gimgim00526）はなぜ、お気に入りの一着を選んで、特別な場所へ出かける高揚感をなぜ題材にしたのか。キャラクターへの愛着や今後の展望も含めて話を聞いた。（小池直也）

―-4.6万をこえる「いいね」が集まっていますが、ご自身としてはいかがですか？

ななみむぎ（以下、ななみ）：いいねやリプライ、リポストなどしてくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。本当に嬉しいです。理由はわからないのですが、おめかしして出かける楽しい気持ちや、誰かに褒められて嬉しくなる気持ちに共感したという反応が多く、主人公・リラと同じ気持ちになってくださった方が多かったのかなと感じました。

―-どのように着想されたのでしょう？

ななみ：「憧れのお洒落なパティスリーに、お店のコンセプトに近いコーディネートで行こう！」が最初に思いついたテーマでした。そのあとにストライプが可愛いお洒落なパティスリーを脳内で作って、このストライプのアイテムをリラが持っているとしたら何がいいかな……と。色々と考えたところ、シャツブラウスが浮かび、この話ができました。

―-コーデをどう考えていったのかも気になります。 ななみ：漫画のなかのコーディネートは、ネームを描くときに流れで考えています。事前に考えるわけではなく、リラと一緒に考えているイメージでした。「色々なファッション雑誌からアイテムを引っ張ってきて、組み合わせる」という遊びを普段から、ひとりでよくやっています（笑）。

―-キャラクターの髪型も素敵でした。

ななみ：ありがとうございます。アルフォンス・ミュシャの「ムーズ川のビール」という絵が一番好きなのですが、あの髪飾りの鮮やかな赤を思い出しながら、リラの髪色を決めた記憶があります。改めて見返すと、前髪が短めぱっつんではないですが、雰囲気も何となく似ているかもしれないですね。

―-普段もこのように服を選ばれるのでしょうか。

ななみ：私自身、お洋服やおしゃれなものは大好きなんですが、どちらかというと着飾っている人を見る方が好きかもしれません。私のクローゼットにかかっている服たちは、似た色やデザインが多くて…...。「どんな色柄にも挑戦するリラってめちゃ可愛いなー！」と度々思っています（笑）。

―-普段取り組まれているイラストと漫画制作は違います？

ななみ：全然違います！ しっかりとした漫画を描いた経験がなく、1年くらい頑張って描いています。漫画だと最初から最後まで考えることが、誇張表現なしに5億個くらいあるんですよ（笑）。

一方でイラストは、頭にパッと思いついたワンシーンを感覚的に描いている感じですね。ただ漫画でもイラストでも常々「感情が伝わるような絵が描きたい！」と考えています。

―-次に同シリーズの作品を作るとしたら、キーアイテムはどれにしますか？

ななみ：今も続きを絶賛執筆中なんですが、コートやスカートやアクセサリー……それぞれのアイテムを主役にしたお話をたくさん描きたいです。まだまだ選び放題ですね！

―-今後どんな作品を描きたいか、展望などもあれば最後にお願いします。

ななみ：とにかく今はリラの世界をどんどん広げることができたらな、と思っています。こうやって描くモチベーションがずっとあるのも、リアクションをくださる方々のおかげなので改めてになりますが、本当にありがとうございます。

そしてまだまだ描き続けていこうと思いますので、引き続き応援よろしくお願いし致します！

（文・取材=小池直也）