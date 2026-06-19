北中米ワールドカップが開催中【MLB】ロイヤルズ 14ー6 カージナルス（日本時間19日・カンザスシティ）サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は各国が初戦を終え、決勝トーナメントに向けて大事な第2戦への気持ちを整えている。世界的ビッグイベントが開催中の米国では、通常通りメジャーリーグの試合も行われており、18日（日本時間19日）にスタジアムに現れた大物にファンもどよめいている。カウフマンスタジアムで行われた