北中米ワールドカップが開催中

【MLB】ロイヤルズ 14ー6 カージナルス（日本時間19日・カンザスシティ）

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は各国が初戦を終え、決勝トーナメントに向けて大事な第2戦への気持ちを整えている。世界的ビッグイベントが開催中の米国では、通常通りメジャーリーグの試合も行われており、18日（日本時間19日）にスタジアムに現れた大物にファンもどよめいている。

カウフマンスタジアムで行われたロイヤルズ-カージナルス戦。始球式に登場したのが、クロアチア戦に4-2で勝利したイングランド代表の面々だった。指揮官のトーマス・トゥヘル監督が背番号「26」のホームユニホームを着用してマウンドへ。見事なノーバウンド投球を披露した。

トゥヘル監督の他に来場したのは、DFダン・バーン、DFジェド・スペンス、そしてエースストライカーのFWハリー・ケインだ。ケインは初戦のクロアチア戦で2ゴールの活躍を見せ、イングランド代表の4-2の勝利に貢献した。

今回実現したのは、イングランド代表が今大会、ロイヤルズの本拠があるミズーリ州カンザスシティを練習拠点としているからだ。また、報道陣の取材に応じたケインによると「もしあの試合に負けていたら、確実に私はここにいなかった」というが、無事に快勝したことで、つかの間の休息を楽しんだようだ。

トップリーグや2018年W杯でも得点王を獲得したことのあるケインは、インスタグラムのフォロワー数1843万人を誇る世界的スターだ。まさかの来場に海外ファンも仰天。「大好きよ」「最高にクールだ」「めっちゃセクシー」「何て男だ！」「まさか会えるなんて！」「球場であなたに会えるなんて最高の気分」「見れた人がうらやましい」「何でここにいるんだ」などと反響が寄せられた。

W杯期間中には世界中からサポーターが米国に集結している。メジャーリーグ観戦も楽しんでいるようで、中継では頻繁にファンの姿も抜かれている。（Full-Count編集部）