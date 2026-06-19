ピッチ外での“場外乱闘”が勃発した。北中米ワールドカップの初戦で、ポルトガル代表はDRコンゴ代表と対戦し、１−１で引き分けた。格下と見られた相手に勝ち切れず。注目のクリスティアーノ・ロナウドは低調なパフォーマンスだったが、試合後にはジョアン・ネベスやブルーノ・フェルナンデス、ヴィティーニャらのSNSには「クリスティアーノ・ロナウドにパスを出せ」といった要求が殺到していたという。その標的は、選手