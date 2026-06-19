レアル・マドリードに所属するイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、クロアチア代表戦でのゴール後に自身へ向けられた批判について言及した。イングランド代表はワールドカップ初戦でクロアチア代表と対戦し、4-2で勝利。ベリンガムは後半開始直後にチーム3点目を決めるなど、勝利に大きく貢献した。試合後、ベリンガムは『BBC』のインタビューで次のように語っている。「個人的には、周囲の雑音を脇に置いて、自分がどれだ