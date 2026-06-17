新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月14日（日）夜９時より特別番組『絶頂ハワイアンズ 〜グルメ＆絶景＆トライアスロン〜』を配信した。 本番組では、かつてツアーコンダクターとしてハワイに住んでいた経験を持つ芸能界屈指のハワイ通であるおぎやはぎ・小木が厳選したハワイの次にくる最新スポットを巡り心身のデトックスを行ったほか、小木、ハシヤスメ・アツコ、人気YouTuber「Lazy Lie Crazy【レイクレ】」のとも