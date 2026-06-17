おぎやはぎ小木らがハワイ満喫＆ホノルルトライアスロン挑戦！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月14日（日）夜９時より特別番組『絶頂ハワイアンズ 〜グルメ＆絶景＆トライアスロン〜』を配信した。
本番組では、かつてツアーコンダクターとしてハワイに住んでいた経験を持つ芸能界屈指のハワイ通であるおぎやはぎ・小木が厳選したハワイの次にくる最新スポットを巡り心身のデトックスを行ったほか、小木、ハシヤスメ・アツコ、人気YouTuber「Lazy Lie Crazy【レイクレ】」のともやんとぺろ愛男爵がハワイの大自然を舞台にホノルルトライアスロンに初挑戦。
番組開始早々、一行は、元ツアーコンダクターでありハワイを知り尽くした小木の案内で最新のハワイスポットを巡ることに。グルメでは、焼肉店を昼だけ間借りして営業しているロコに大人気の「スマッシュバーガー」をアラモアナ・ビーチパークで実食。さらに、ハワイでおよそ30年ぶりに誕生した話題の新築ホテル「ルネッサンス・ホノルル・ホテル＆スパ」を訪問するなどハワイの最新トレンドを満喫。
さらに番組のテーマの一つであるデトックスを求め、オアフ島で最も新しい地層であり、最強のパワースポットと言われる絶景「ペレズチェア」を訪問。大自然の開放感の中、海に向かって日々の鬱憤を叫ぶ場面では、出演者たちのリアルな本音が。まず、ぺろ愛男爵が「YouTuber、ロクなヤツおらんみたいな感じで世間に思われてるけど、結構真真面目なヤツおるぞー！」と絶叫。続いて小木が「もうテレビは限界だ！賃上げ賃上げ言うけど、俺、20年前からギャラが一緒なんだよー！１回目と同じだぜ。夢ない、この業界」とリアルすぎる本音を口にし、出演者たちを驚かせた。
小木が嘆く中、ハシヤスメから「ちなみに、YouTuberってどれくらいもらってるんですか？」と直球の質問が投げかけられると、ぺろ愛男爵が「５人で〇千万ぐらいは……」と告白し、さらにともやんが「月〇千万」と驚愕の月収を赤裸々に明かし、これには小木も「全然デトックスにならない。ロクに持ってない俺が嫌になってきた」とぼやき笑いを誘った。
続いて、４人はホノルルトライアスロンの番組特別コース（スイム400m、バイク20km、ラン５km）に出場。最初のスイムでは、水泳強豪校出身のぺろ愛男爵がまさかのバタフライでスタートして周囲を驚かせる。さらに、事前の練習で壁にぶつかっていた55歳の小木も、「アドレナリンがスゴい」と驚きのスピードで大健闘。続くバイクでは、ハワイの絶景や沿道からの温かい声援に背中を押されながら全員が快走。しかし、最終種目のランでは、蓄積した疲労から徐々に男性陣の足が止まり始め、最年長の小木にも限界が近づく事態に……。
過酷なレースの果てに４人は無事「ワンチーム」となって完走し、最高の「絶頂」を迎えることができたのか？限界突破のレースの行方はABEMAにて無料配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組では、かつてツアーコンダクターとしてハワイに住んでいた経験を持つ芸能界屈指のハワイ通であるおぎやはぎ・小木が厳選したハワイの次にくる最新スポットを巡り心身のデトックスを行ったほか、小木、ハシヤスメ・アツコ、人気YouTuber「Lazy Lie Crazy【レイクレ】」のともやんとぺろ愛男爵がハワイの大自然を舞台にホノルルトライアスロンに初挑戦。
さらに番組のテーマの一つであるデトックスを求め、オアフ島で最も新しい地層であり、最強のパワースポットと言われる絶景「ペレズチェア」を訪問。大自然の開放感の中、海に向かって日々の鬱憤を叫ぶ場面では、出演者たちのリアルな本音が。まず、ぺろ愛男爵が「YouTuber、ロクなヤツおらんみたいな感じで世間に思われてるけど、結構真真面目なヤツおるぞー！」と絶叫。続いて小木が「もうテレビは限界だ！賃上げ賃上げ言うけど、俺、20年前からギャラが一緒なんだよー！１回目と同じだぜ。夢ない、この業界」とリアルすぎる本音を口にし、出演者たちを驚かせた。
小木が嘆く中、ハシヤスメから「ちなみに、YouTuberってどれくらいもらってるんですか？」と直球の質問が投げかけられると、ぺろ愛男爵が「５人で〇千万ぐらいは……」と告白し、さらにともやんが「月〇千万」と驚愕の月収を赤裸々に明かし、これには小木も「全然デトックスにならない。ロクに持ってない俺が嫌になってきた」とぼやき笑いを誘った。
続いて、４人はホノルルトライアスロンの番組特別コース（スイム400m、バイク20km、ラン５km）に出場。最初のスイムでは、水泳強豪校出身のぺろ愛男爵がまさかのバタフライでスタートして周囲を驚かせる。さらに、事前の練習で壁にぶつかっていた55歳の小木も、「アドレナリンがスゴい」と驚きのスピードで大健闘。続くバイクでは、ハワイの絶景や沿道からの温かい声援に背中を押されながら全員が快走。しかし、最終種目のランでは、蓄積した疲労から徐々に男性陣の足が止まり始め、最年長の小木にも限界が近づく事態に……。
過酷なレースの果てに４人は無事「ワンチーム」となって完走し、最高の「絶頂」を迎えることができたのか？限界突破のレースの行方はABEMAにて無料配信中。
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