組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！1枚でコーディネートが完成してしまうワンピースだからこそ、細部にも目を光らせて吟味。デイリーにも使いやすい些細なデザインのなかでセレクト。【POINT】ハーフスリーブのゆったりした形をスーツライクな素材で仕立てて、デイリーからオケージョンまで活躍する１枚。両サイドの背面側にあしらわれたボタンに