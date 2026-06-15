1次リーグF組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突した。NHKの地上波中継の解説に元日本代表の本田圭佑が登場。オランダの背番号11を独特の表現で警戒した。強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半3分には左サイドの背番号11、ガクポからチャンスを作られ、「めっちゃうざい」と本田は警戒感を高めていた。他にもガクポが勝負を仕掛ける場