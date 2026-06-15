1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突した。NHKの地上波中継の解説に元日本代表の本田圭佑が登場。オランダの背番号11を独特の表現で警戒した。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半3分には左サイドの背番号11、ガクポからチャンスを作られ、「めっちゃうざい」と本田は警戒感を高めていた。

他にもガクポが勝負を仕掛ける場面も多く、本田は「相手は今日ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」と話した。

視聴者もに反応。Xには「ガクポめっちゃ覚えた」「どんな解説やねんっ笑笑 楽しませてくれるケイスケホンダ」「本田のガクポ評価高過ぎだろw」「本田のおかげでオランダの11番がガクポって名前なのだけは覚えた」

2010年南アフリカ大会、2014年ブラジル大会、2018年ロシア大会とW杯3大会連続出場の本田。2022年カタール大会ではABEMAで日本戦の解説を務め、アディショナルタイムが7分だった際の「ななふぅん！？」など数々の名言を残していた。



（THE ANSWER編集部）