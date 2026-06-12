TVアニメ第2期が鋭意製作中のTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』。季節をテーマに描き下ろしたビジュアルと、ミニオーディオドラマを展開する特別企画「Seasonal Visuals」の第3弾として、6⽉ ”梅⾬編” が公開された。＞＞＞Seasonal Visuals梅雨編の書き下ろしビジュアルをチェック！（写真3点）全世界累計発⾏部数1500万部を突破、『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて2020年より連載中の『SAKAMOTO DAYS』は、元・