TBS系バラエティー『マツコの知らない世界』（毎週火曜後9：00）の公式Xが、9日に更新。同日放送内容に関連して“異例の呼びかけ”を行った。【動画も】美味しそう！紹介された「地下街メシ」と異例の呼びかけ同日放送されたのは「地下街メシの世界」。Xでは「ご視聴ありがとうございました。本日放送した「地下街メシの世界」でご紹介したお店の中には、お一人で切り盛りされているお店も多くございます。放送直後は混雑が