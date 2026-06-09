家計簿をつけている。外食も減らした。セール品を選ぶようにもなった。それなのに、「思ったほど貯金が増えない」と感じることはありませんか？家計を見直しているつもりでも、お金が貯まりにくい人は少なくありません。そんな時に見直したいのが、“小さい浪費”です。最近は、「節約＝我慢」ではなく、「気づいていない支出を減らす」という考え方が注目されています。実は毎日の何気ない行動の中に、家計改善のヒントが隠れてい