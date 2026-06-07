G1・安田記念はシックスペンスがV中央競馬のG1・安田記念が7日、東京芝1600メートルで行われ、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利。ゴール後の小さなアクションに、ファンの視線が集中した。本来はアドマイヤズーム（牡4、友道）で安田記念に参戦する予定だった武豊だが、同馬の回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まっていた。道中は逃げるワールズエンド（