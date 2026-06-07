G1・安田記念はシックスペンスがV

中央競馬のG1・安田記念が7日、東京芝1600メートルで行われ、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利。ゴール後の小さなアクションに、ファンの視線が集中した。

本来はアドマイヤズーム（牡4、友道）で安田記念に参戦する予定だった武豊だが、同馬の回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まっていた。

道中は逃げるワールズエンド（牡5、池添）を見る形で2番手でレースを進めた。直線はワールズエンドの外に持ち出すと、じわじわと伸びてライバルをわずかにかわしたところがゴールだった。

57歳でのJRA・G1勝利は史上最年長で、自身が保持する史上最多記録を更新する通算85勝目。ゴール直後、武豊は小さく拳を握り、パートナーの首筋をポンと叩いた。歓喜のアクションを見たX上のファンからは、様々な声が上がった。

「なんか武豊のガッツポーズって品があるよね」

「急遽で騎乗してG1獲るのすっごw小さなガッツポーズも決まってるなぁ」

「豊さんの小さいガッツポーズ、何回見てもかっこいい！」

「豊のガッツポーズやっぱカッコよすぎるわ…」

「豊の最小限のガッツポーズかっけぇな」

14日のG1・宝塚記念（阪神芝2200メートル）は、昨年覇者のメイショウタバル（牡5、石橋）に騎乗。2週連続のG1制覇に期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）