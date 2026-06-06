ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットとしてスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」が、2026年6月12日（金）より期間限定で全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて販売される。今回のハッピーセットは、現在世界中で公開中の任天堂とイルミネーションによる大ヒット映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念したものだ。＞＞＞ハッピーセットのおもちゃをすべ