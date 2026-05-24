イタリアの家電ブランド SMEGの日本初となるショールームが都内にオープン。グランドオープンセレモニーには、アンバサダーを務めるダンサーのTAKAHIROこと上野隆博さんも参加しました。■イタリアの美意識を体感できる場所にオープンセレモニーには、テクタイト株式会社 代表取締役の松本能和さんや、SMEG本社からパオロ・ロマーニさん、駐日イタリア大使のマリオ・アンドレア・ヴァッターニさんなどが出席。テープカットではなく