処方箋に基づき医薬品を提供する調剤薬局もドラッグストア同様、大手が大手をのみ込む成熟期に入りつつある。業界4位のさくら薬局を買収し、断トツになったアイン薬局に追いつくのはどこか!?【ニッポン経済 令和の業界再編 三国志 Part3.調剤薬局】＊社名、店名表記はホームページに準拠。データは5月7日時点で、店舗数は国内のみで、海外店は含まない。売上高、営業利益、時価総額は運営会社のものを、店舗数はグループ全体ではな