今回、Ray WEB編集部はカップルについての話を聞いて漫画にしてみました。やっと憧れの彼氏とカップルらしいデートができた主人公。感動する映画を見て号泣する主人公に、彼氏がかけた衝撃のひと言とは…？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】念願のおうちデート中。映画鑑賞をしていたら【まさかの展開】に...！？