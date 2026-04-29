本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でマーリンズと対戦している。前日の同カードでは、大谷翔平投手がサヨナラのホームを踏んで5-4で勝利。日本の伝統と文化を称える「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」の客席には、大物の姿があり、ファンを感激させた。ドジャースのチームカラーに合わせ、ブルーを基調としたジャケットとズボンを纏ったYOSHIKI。試合前、米国国歌をピアノで演奏する