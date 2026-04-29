本拠地マーリンズ戦

米大リーグ、ドジャースは28日（日本時間29日）、本拠地でマーリンズと対戦している。前日の同カードでは、大谷翔平投手がサヨナラのホームを踏んで5-4で勝利。日本の伝統と文化を称える「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」の客席には、大物の姿があり、ファンを感激させた。

ドジャースのチームカラーに合わせ、ブルーを基調としたジャケットとズボンを纏ったYOSHIKI。試合前、米国国歌をピアノで演奏する大役を務めた。球場内では、俳優で映画監督のエドワード・ジェームズ・オルモス氏、壁画アーティストのロベルト・バルガス氏と肩を並べる場面も。サングラスをかけ、カメラに向かって笑みを浮かべてポーズを決めた。

バルガス氏は自身のインスタグラムで「ジャパンヘリテージナイトを、唯一無二のミュージシャンYOSHIKIとエドワード・ジェームズ・オルモスと共にする素晴らしい一夜。日本ロック界の権威とMLB支配者との歴史的な交錯。スイート（ルーム）への招待ありがとう。Arigato gozaimasu」と綴り、実際の画像を公開した。

ファンからは「すごい羨ましい」「WOW 日本ロック界のレジェンド」「Wow!Yoshikiと一緒にいる」「アメージング!!!」「ひゃー、かっこいい!!!」「会うことができて、互いにラッキーだよね」「Yoshikiiiii.2人ともかっこいい」「なんと素晴らしいこと！ 私はYoshikiの熱烈なファンで、あなたの絵も大好き！」などのコメントが寄せられた。

バルガス氏はロサンゼルスを拠点に活動する著名な壁画アーティスト。LAのリトル・トーキョー（日系の商店などが軒を連ねる地区）にある宿泊施設「都ホテル」に150フィート（約46メートル）にもなる大谷翔平投手の壁画を描いて脚光を浴びた。



（THE ANSWER編集部）