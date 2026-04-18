新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年を迎え、その節目を記念して放送した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』に出演したウルフアロンに、激闘を終えた心境などを試合直後にインタビューした。 柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦し話題を集めた『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』は、2021年放送の『