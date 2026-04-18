新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて４月10日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#82を生放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。 今回はゲストに声優・青山吉能と稗田寧々を迎え、まずはこの春から放送開始のアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』を特集。本作は「チャンピオンクロス」（秋田書店）で連載中の塀による漫画作品が原作の“お酒×ガールズ青春ストーリ