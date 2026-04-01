2026年4月1日から、自転車に対して交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入される。これまで注意や警告で済むことが多かった違反行為が、反則金という実効性のあるペナルティに変わり、自転車利用者にとっては大きい制度変更だ。自転車が名実ともに“車両”として扱われる流れが、一段と強まることになる。【写真】自転車「青切符導入」で、コンビニで売れゆき増になるモノほか違反の対象範囲は広く、信号無視や一時停止無視