世代を超えて愛されるハローキティと、人気クラッカーブランドリッツが夢のコラボ♡いつものおやつ時間がもっと楽しくなる、限定パッケージが登場します。見た目の可愛さだけでなく、開けるたびにワクワクする仕掛けも魅力。おうち時間やちょっとした休憩タイムを、特別なひとときに変えてくれる注目アイテムです♪ 可愛すぎる限定パッケージ 今回のコラボでは、リッツだけの描き下ろしデザイン