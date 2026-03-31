ハローキティ×リッツ限定パック♡可愛すぎるコラボおやつ登場

世代を超えて愛されるハローキティと、人気クラッカーブランドリッツが夢のコラボ♡いつものおやつ時間がもっと楽しくなる、限定パッケージが登場します。見た目の可愛さだけでなく、開けるたびにワクワクする仕掛けも魅力。おうち時間やちょっとした休憩タイムを、特別なひとときに変えてくれる注目アイテムです♪

可愛すぎる限定パッケージ



今回のコラボでは、リッツだけの描き下ろしデザインを採用。さまざまな表情のハローキティが楽しめるパッケージは、持っているだけで気分が上がる可愛さです。

袋を開けるたびに違うデザインに出会える楽しさもあり、思わずコレクションしたくなる魅力が詰まっています。

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おいしさはそのまま！人気チョコサンド



商品名は「リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入」。香ばしいクラッカーと、なめらかなチョコクリームの甘じょっぱい味わいが特徴です。

サクサク食感とコクのある甘さのバランスが絶妙で、子どもから大人まで楽しめる定番のおいしさ。可愛い見た目と変わらない美味しさを同時に楽しめます。

シェアにもぴったりの仕様



1袋3枚入りの個包装が7袋入ったファミリーパックで、持ち歩きにも便利。家族とのおやつ時間や職場での休憩、友人とのシェアにもぴったりです。

個包装デザインは全3種類がランダムに入っているため、「どれが出るかな？」というワクワク感も魅力のひとつです。

毎日のおやつにときめきを♡



可愛いパッケージと変わらないおいしさで、日常のおやつ時間をちょっと特別にしてくれる今回のコラボ♡ちょっとしたご褒美やプチギフトにもぴったりです。

期間限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪