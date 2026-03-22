俳優の斎藤工（44）が21日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。幼少期について語った。現在、玄米や発酵食品を主に摂取する食生活を大切にしているという斉藤。「幼少期はシュタイナー学校という学校に行ってまして」と切り出し、オーストリアやドイツで活動した思想家のルドルフ・シュタイナーの教育理念に基いた教育機関で「感性教育」を受けていたと振り返った。「小学校低学年の時はテレビと