朝目覚めるやいなや、自分でバナナを取り出して切り始める3歳の女の子の姿がThreadsに投稿され、話題を呼んでいる。hikaruさん（@__r3023__）が投稿したこの写真には3898いいねが集まり、「可愛い！」「おりこうさんですね」などのコメントが寄せられた。幼い娘の"自立心"を見守る親の思いについて、hikaruさんに話を聞いた。【写真】職人のような集中力…料理だけではなく、掃除も真剣に行う3歳娘さん――お子さんが本物の包丁