人間みたいな態度をとるわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で8000回再生を突破し、「社長みたいw」「イケメンやん」「いっちょ前にw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：車で犬と一緒にドライブ→ふと『助手席』を見てみたら…人間過ぎる『まさかの態度』】 車で犬と一緒にドライブ TikTokアカウント「saaachi80」の投稿主さんが、ドライブにでかけたときのこと。助手